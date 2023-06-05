Девять игроков покинули волгоградский «Ротор»





Сегодня, 5 июня, в клубном офисе "Ротора" состоялось общекомандное собрание, на котором были подведены итоги минувшего сезона. С завтрашнего дня игроки и тренеры сине-голубых отправляются в отпуск. Об этом сообщили V102.RU в клубе. На собрании также было заявлено об изменении состава команды.

Сроки контрактов закончились у Никиты Кармаева, Дмитрия Вершкова, Ильи Мартынова, Сергея Обивалина, Никиты Шаркова, Павла Карасёва, Магомеда Магомедова, Ивана Шмакова и Дмитрия Мичуренкова. Руководство клуба поблагодарило этих игроков за работу и пожелало удачи в дальнейшей карьере.

