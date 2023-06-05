Девять игроков покинули волгоградский «Ротор»

В частности, на сегодняшний день соглашения действуют у Сергея Самка, Ивана Литвенка, Николая Нелюбова, Глеба Шильникова, Юрия Завезёна, Павла Трифонова, Алихана Шаваева, Данила Шаталова и Дэвида Бигулаева.
Перезаключили свои контракты Сергей Зуйков, Ризван Умаров и Ризван Ахмедханов.
Полноценное трудовое соглашение с «Ротором» заключил защитник Дмитрий Прищепа.
С Артёмом Максименко, Алексеем Бутаревичем, Данилом Пелихом, Кириллом Родионовым и Ильёй Сафроновым ведутся переговоры о продлении контракта.
Напомним, сегодня же стало известно о продлении контракта с главным тренером волгоградского клуба. Алексей Стукалов будет руководить командой до лета следующего года.
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