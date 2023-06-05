Спорт

Волгоградский «Ротор» на год продлил контракт с Алексеем Стукаловым

Спорт 05.06.2023 16:16
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05.06.2023 16:16


Контракт с главным тренером продлило руководство  волгоградского «Ротора». Как сообщили V102.RU в клубе, новое соглашение с Алексеем Стукаловым рассчитано до лета 2024 года. Наставник бело-голубых так прокомментировал продление своего контракта. 
- Я благодарен руководству за оказанное доверие. Сейчас наша основная задача — сохранить костяк команды, выполнить работу по усилению состава и качественно провести предсезонную подготовку, - рассказал он пресс-службе клуба.
Высказался об этом и гендиректор СК «Ротор» Павел Никитин. 
— Рады сообщить, что Алексей Стукалов продолжит свою работу на посту главного тренера нашей команды. Под его руководством «Ротор» показал в весенней части чемпионата достойный и качественный футбол. В ходе переговоров мы пришли к общему мнению, что Алексей Борисович сможет выполнить, поставленную перед ним задачу по повышению в классе, - заявил руководитель клуба. 
Напомним, "Ротор" закончил выступление в первенстве второй лиги в сезоне 2022-2023 годов на третьем месте. 
Фото СК "Ротор" VK.com

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