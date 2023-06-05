Здравоохранение

Клещи заразили четверых волгоградцев болезнью Лайма

Здравоохранение 05.06.2023 10:16
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05.06.2023 10:16


С начала сезона активности клещей, количество лиц, обратившихся в медицинские организации области по поводу укусов насекомых, составило 968 человек, в том числе за последнюю неделю – 187 человек. Такие данные, сообщает V102.RU, опубликовало управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. 
В настоящее время в регионе зарегистрировано уже 4 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, который еще называют болезнью Лайма. Среди заболевших – ребенок из  Суровикинского района и трое волгоградцев. 

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