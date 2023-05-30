В Волгограде ищут пропавшего 24 мая мужчину с татуировкой

Происшествия 30.05.2023 15:19
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30.05.2023 15:19
В Волгоградской области волонтеры разыскивают пропавшего 24 мая Романа Мануковского. Как сообщили V102.RU в организации «Лиза Алерт», особая примета 33-летнего мужчины – татуировка на левой руке. Другие приметы – рост 182 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза карие.
В день исчезновения был одет в сине-серую ветровку, серые спортивные брюки и черно-красные кроссовки.
Тем, кто знает что-либо о местонахождении мужчины, просят сообщать информацию по телефону 89061679444.
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