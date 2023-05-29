Второй житель Волгоградской области заболел клещевым боррелиозом

Здравоохранение 29.05.2023 17:01
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29.05.2023 17:01
В Волгоградской области уже у двух человек выявлен иксодовый клещевый боррелиоз, или болезнь Лайма. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, последний заболевший – житель Волгограда. Неделю назад это заболевание, которое передается через клещей, диагностировали у жителя Суровикинского района.
С начала сезона активности клещей количество лиц, обратившихся в медицинские организации области по поводу укусов клещей составило 781 человек, в том числе за последнюю неделю – 176 человек. Это связано в том числе с выездом жителей региона на отдых на природу.
Напоминаем, что при обнаружении присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию, травматологический пункт или поликлинику по месту жительства. При невозможности обращения за медицинской помощью клеща нужно снимать самостоятельно, но осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.
Если в течение 14-ти дней после присасывания клещей вы почувствовали изменения в самочувствии, отметили повышение температуры, увеличивающееся красное пятно на месте присасывания, необходимо немедленно обратиться к врачу.
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