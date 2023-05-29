Экология

Суд обязал ликвидировать засыпанный Кировской свалкой пруд-накопитель под Волгоградом

Экология 29.05.2023 16:22
0
29.05.2023 16:22


Ворошиловский районный суд Волгограда удовлетворил исковое заявление природоохранного прокуратура к ООО «Экотехсервис» о возложении обязанности по выполнению природоохранных мероприятий. Об этом сообщила V102.RU руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. Иск был подан в интересах неопределенного круга лиц. 

– При проверке исполнения государственных контрактов в деятельности ответчика было установлено нарушение, выразившееся в создании объекта накопленного экологического вреда – межпоселенческого пруда-накопителя синтетических жирных кислот, расположенного в Светлоярском районе Волгоградской области. По мнению заявителя, указанный объект представляет существенную опасность для окружающей среды. Прокурор просил обязать ответчика разработать проект ликвидации пруда-накопителя и ликвидировать данный объект. Решением Ворошиловского районного суда Волгограда от 26 мая 2023 года исковые требования Волгоградского природоохранного прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, - пояснила Екатерина Вальковская.

Напомним, на пруд-накопитель в Светлоярском районе Волгоградской области несколько лет назад была перевезена Кировская свалка, вопреки протестам местных жителей и экологов. По сути, опасный объект просто засыпали не менее опасными отходами. Утилизацией Кировской свалки занималась компания «Экотехсервис», с которой  в июне 2017 года заключил контракт комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Стоимость контракта составила более 800 миллионов рублей. 

На самом деле подрядчик не выполнил работы в полном объеме, а верхний слой пруда-накопителя абсорбировал с нарушениями. Тем не менее акты выполненных работ на сумму более 800 млн рублей были подписаны сторонами, а бюджетные деньги были перечислены «Экотехсервис».

Афера с переездом одной свалки на другую расследовалась сотрудниками УФСБ по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по  региону. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. На имущество компании-ликвидатора общей стоимостью 1 млрд 392 млн рублей был наложен арест в рамках предварительного расследования. Директор «Экотехсервис» Юрий Дергачев пошел под суд. 

Также два года условно получил бывший руководитель Роспотребнадзора по Волгоградской области Александр Злепко. При отсутствии законных оснований он выдал ООО «Экотехсервис» экспертное и санитарно-эпидемиологическое заключения, на основании которых данной организацией впоследствии получена лицензия на деятельность по обращению с отходами I–IV классов опасности. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
28.05.2023 09:57
Экология 28.05.2023 09:57
Комментарии

0
Далее
Экология
26.05.2023 09:19
Экология 26.05.2023 09:19
Комментарии

0
Далее
Экология
25.05.2023 09:31
Экология 25.05.2023 09:31
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2023 12:58
Экология 22.05.2023 12:58
Комментарии 0

0
Далее
Экология
22.05.2023 08:28
Экология 22.05.2023 08:28
Комментарии

0
Далее
Экология
21.05.2023 11:46
Экология 21.05.2023 11:46
Комментарии

0
Далее
Экология
19.05.2023 10:44
Экология 19.05.2023 10:44
Комментарии

0
Далее
Экология
18.05.2023 21:06
Экология 18.05.2023 21:06
Комментарии

0
Далее
Экология
18.05.2023 13:34
Экология 18.05.2023 13:34
Комментарии

0
Далее
Экология
18.05.2023 07:46
Экология 18.05.2023 07:46
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2023 20:07
Экология 17.05.2023 20:07
Комментарии

0
Далее
Экология
16.05.2023 15:46
Экология 16.05.2023 15:46
Комментарии 0

0
Далее
Экология
16.05.2023 12:19
Экология 16.05.2023 12:19
Комментарии 0

0
Далее
Экология
14.05.2023 12:40
Экология 14.05.2023 12:40
Комментарии

0
Далее
Экология
13.05.2023 07:45
Экология 13.05.2023 07:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:03
В июне волгоградцев ждет короткая рабочая неделя в связи с Днем РоссииСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде мужчина грозился взорвать ОП №2 и расправиться с полицейскимСмотреть фотографии
18:15
Дело о гибели 18-летнего студента в страшном ДТП под Волгоградом дошло до судаСмотреть фотографии
17:46
Вице-президент «Ростелекома» и глава Волгоградской области обсудили модернизацию регионаСмотреть фотографии
17:01
Второй житель Волгоградской области заболел клещевым боррелиозомСмотреть фотографии
16:22
Суд обязал ликвидировать засыпанный Кировской свалкой пруд-накопитель под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:58
СК проверит зоопарк под Волгоградом после ранения пантерой 7-летней девочкиСмотреть фотографии
15:24
В трогательном зоопарке под Волгоградом 7-летнюю девочку ранила пантераСмотреть фотографии
15:11
Понедельник – день подарков: Tele2 вновь радует клиентов в первый день неделиСмотреть фотографии
15:03
«Он был казаком-добровольцем»: в Михайловке похоронили погибшего под Артемовском Александра БальбузуСмотреть фотографии
14:32
«Полтора года в колонии незаконно»: суд выпустил на свободу волгоградского экоактивиста Романа СебекинаСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом 23-летний любовник искромсал ножом 49-летнюю женщинуСмотреть фотографии
12:58
В Волжском пять дней ищут пропавшую 13-летнюю школьницу с пирсингомСмотреть фотографии
12:13
Главгосэкпертиза одобрила проект реконструкции Волгоградского цирка за 1,1 млрд. рублейСмотреть фотографии
12:01
«Совесть замучила»: под Волгоградом осудили зарубившего спящую сожительницу мужчинуСмотреть фотографии
11:44
Полиция проводит проверку по факту сожжения венков в Вечном огне в КамышинеСмотреть фотографии
11:42
Перед переходами в Котельниково появились надписи «Сними наушники!» и «Возьми ребенка за руку!»Смотреть фотографии
11:37
Андрей Бочаров поручил защитить посевы в регионе от прожорливой саранчиСмотреть фотографии
11:26
СК: под Волгоградом тракторист сломал шею при падении на бетонный полСмотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом двоих мужчин поймали на краже 3 тонн металла из вагонаСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде эвакуатор подбил две легковушки на ул. Николая ОтрадыСмотреть фотографии
09:52
Волгоградская область заняла 49 место в рейтинге благосостояния семейСмотреть фотографии
09:28
«Лежал в поле»: в Котово нашли тело пропавшего около РОВД 69-летнего пенсионераСмотреть фотографии
08:54
В билайне появились в продаже новые Google Pixel, флагман OnePlus и прозрачный Nothing PhoneСмотреть фотографии
08:16
22-летний житель Камышина скончался в московском ТРЦ при загадочных обстоятельствахСмотреть фотографии
21:27
«Упустили птицу счастья»: волгоградский «Ротор» на выезде уступил «Чайке» со счетом 1:2Смотреть фотографии
20:26
В Волгоградской области 22 кг рыбы тянут на два года колонииСмотреть фотографии
18:21
Ехал из Саратова. На автовокзале Волгограда в зале ожидания скончался мужчинаСмотреть фотографии
17:19
В Волгограде 1 сентября откроют движение по обновленной линии скоростного трамваяСмотреть фотографии
16:15
Виновато Средиземноморье: в Волгоградской области за сутки выпало 23 мм осадковСмотреть фотографии
 