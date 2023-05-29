Суд обязал ликвидировать засыпанный Кировской свалкой пруд-накопитель под Волгоградом

Ворошиловский районный суд Волгограда удовлетворил исковое заявление природоохранного прокуратура к ООО «Экотехсервис» о возложении обязанности по выполнению природоохранных мероприятий. Об этом сообщила V102.RU руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. Иск был подан в интересах неопределенного круга лиц.

– При проверке исполнения государственных контрактов в деятельности ответчика было установлено нарушение, выразившееся в создании объекта накопленного экологического вреда – межпоселенческого пруда-накопителя синтетических жирных кислот, расположенного в Светлоярском районе Волгоградской области. По мнению заявителя, указанный объект представляет существенную опасность для окружающей среды. Прокурор просил обязать ответчика разработать проект ликвидации пруда-накопителя и ликвидировать данный объект. Решением Ворошиловского районного суда Волгограда от 26 мая 2023 года исковые требования Волгоградского природоохранного прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, - пояснила Екатерина Вальковская.

Напомним, на пруд-накопитель в Светлоярском районе Волгоградской области несколько лет назад была перевезена Кировская свалка, вопреки протестам местных жителей и экологов. По сути, опасный объект просто засыпали не менее опасными отходами. Утилизацией Кировской свалки занималась компания «Экотехсервис», с которой в июне 2017 года заключил контракт комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Стоимость контракта составила более 800 миллионов рублей.

На самом деле подрядчик не выполнил работы в полном объеме, а верхний слой пруда-накопителя абсорбировал с нарушениями. Тем не менее акты выполненных работ на сумму более 800 млн рублей были подписаны сторонами, а бюджетные деньги были перечислены «Экотехсервис».

Афера с переездом одной свалки на другую расследовалась сотрудниками УФСБ по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. На имущество компании-ликвидатора общей стоимостью 1 млрд 392 млн рублей был наложен арест в рамках предварительного расследования. Директор «Экотехсервис» Юрий Дергачев пошел под суд.

Также два года условно получил бывший руководитель Роспотребнадзора по Волгоградской области Александр Злепко. При отсутствии законных оснований он выдал ООО «Экотехсервис» экспертное и санитарно-эпидемиологическое заключения, на основании которых данной организацией впоследствии получена лицензия на деятельность по обращению с отходами I–IV классов опасности.