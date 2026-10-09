



В Иловлинском районе Волгоградской области суд поставит точку в уголовном деле о похищении человека. Преступление было совершено местными жителями минувшей весной на фоне подозрений односельчанина в похищении автомобильного топлива.

- По данным следствия, в апреле 2026 года один из обвиняемых, заподозрив жителя хутора Песчанки Иловлинского района в хищении принадлежащего ему дизельного топлива, высказал в его адрес угрозу убийством и произвел из охотничьего ружья один выстрел рядом с мужчиной. На следующий день обвиняемые встретились с потерпевшим и под предлогом выяснения обстоятельств произошедшего доставили его к домовладению одного из них, где применили к мужчине физическую силу и с помощью наручников лишили его возможности покинуть территорию частного дома, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Свободу похищенного сообщники оценили в 300 тыс. рублей. Лишь после согласия мужчины выплатить средства они решили его отпустить. Однако перед этим заставили на камеру пообещать расплатиться.

Отметим, о произошедшем стало известно близким пострадавшего, которые и обратились за помощью в правоохранительные органы. Сотрудниками местного РОВД злоумышленники были задержаны. На текущий момент следственные действия завершены. В отношении участников похищения возбуждены уголовные дела по факту угроз убийством, незаконного лишения свободы и вымогательства.

Фото из архива ИА «Высота 102»