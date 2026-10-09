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Участницу банды лжекоммунальщиков осудили за обман жителей Волгограда, Краснодара и Саратова

Расследования 09.10.2026 11:48
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09.10.2026 11:48


Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил к 5 годам колонии общего режима гражданку Печерскую за 25 эпизодов мошенничества на территории Волгоградской и Саратовской областей, а также Краснодарского края.

По информации объединенной пресс-службы судов региона, женщина с марта 2018-го по февраль 2024 года в Волгограде с сообщниками под предлогом проверки электропроводки, газового оборудования, прочистки вентиляции, устранения якобы выявленных нарушений, покупки и установки дополнительного оборудования обманным путем завладели деньгами более двух десятков граждан, преимущественно пенсионеров. Ущерб потерпевшим нанесен на сумму более 1 миллиона рублей.

Для убедительности члены преступного сообщества использовали форменную одежду и удостоверения сотрудников управляющих и коммунальных служб, таких как «Аварийная газовая служба», «Жилкомсервис», «ВДПО» и «Пожарно-техническая служба».

В суде фигурантка дела полностью признала свою вину. После оглашения приговора ее заключили под стражу. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: Краснооктябрьского районного суда

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