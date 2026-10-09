



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел встречу с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым. Обсуждались вопросы укрепления межведомственного взаимодействия для реализации значимых проектов, обеспечения правопорядка и защиты прав граждан.



Как сообщает администрация Волгоградской области, особое внимание было уделено роли службы судебных приставов в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодежи через участие в региональных программах и инициативах.



Отметим, в этом году Волгоградская область стала площадкой для финальных испытаний сотрудников службы судебных приставов, претендующих на право ношения беретов зеленого цвета. Дмитрий Аристов отметил высокую эффективность центров «Юный Ястреб» и «Авангард», а также подчеркнул развитую инфраструктуру, позволяющую проводить федеральные мероприятия на высоком уровне.