



8 октября Всемирная метеорологическая организация опубликовала доклад, посвящённый усилению Эль-Ниньо, нагрев которого достигнет вот-вот аномально высоких значений, что скажется на погоде как в целом в европейской части России, так и конкретно на погоде в Волгоградской области.

Конец осени и зима прогнозируются аномально тёплыми. Превышение температуры над нормой может достигать 3-4 градусов. Одновременно эксперты ожидают повышенное количество осадков. Уже в январе они должны превысить норму на 30-40%.

В целом погода прогнозируется в зимнем сезоне изменчивой: нетипично тёплые дни будут чередоваться с кратковременными заморозками, из-за чего высока вероятность туманов и снежных бурь.

Отметим, прогноз специалистов Всемирной метеорологической организации опирается на глобальные прогностические модели, которые не отличаются большой точностью и могут определить лишь приблизительный вектор развития погодной ситуации. Напомним, накануне стало известно о планах властей Волгограда досрочно начать отопительный сезон с 12 октября. Такую необходимость мэрия обосновывает надвигающимися заморозками.

Фото из архива ИА «Высота 102»