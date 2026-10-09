Новым заммэра Волжского стала опытная чиновница Наталья Земскова

Как рассказали в мэрии городского округа, Наталья Земскова имеет большой опыт работы в сфере государственной и муниципальной службы. С 2001 года на протяжении 13-ти лет она работала в администрации Городищенского муниципального района, пройдя путь от специалиста комитета экономики и финансов до руководителя данного комитета. Затем 10 лет работала в администрации Калачевского муниципального района, с 2017 года являлась первым заместителем главы Калачевского района.