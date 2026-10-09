Не нарваться на подделку: волгоградцам дали советы по выбору лекарств





Портал Объясняем.РФ выпустил руководство по безопасному выбору лекарственных препаратов. Важно помнить, что оригинальные медикаменты доступны в аптеках и на официальных сайтах крупных аптечных сетей. В то же время на маркетплейсах часто встречаются подделки.



При покупке лекарства необходимо тщательно осмотреть упаковку. Она должна быть неповрежденной, а маркировка, серия и срок годности - легко читаемыми. Наличие повреждений на упаковке может свидетельствовать о том, что перед вами подделка. Для более детальной проверки можно воспользоваться бесплатным приложением «Честный знак» для смартфонов.



С 2020 года упаковки лекарств маркируются уникальным кодом Data Matrix, который можно отсканировать через это приложение. В результате сканирования появится одно из сообщений: «Товар проверен» (препарат оригинальный и его можно покупать), «Лекарство запрещено к продаже» (препарат поддельный и его покупать нельзя) или «Код не найден» (существует высокий риск подделки).



Кроме того, приложение предупреждает о том, что срок годности лекарства истек. Если вы обнаружили, что вам продали поддельный препарат, следует незамедлительно обратиться к продавцу. Необходимо составить письменную претензию на имя заведующего аптекой или отправить обращение в службу поддержки маркетплейса с требованием вернуть деньги.



Важно сохранить чек и упаковку. Также рекомендуется подать жалобу в Роспотребнадзор или Росздравнадзор. За продажу поддельных лекарств юридическим лицам предусмотрен штраф в размере от 1 до 5 миллионов рублей в соответствии с ч. 1 ст. 6.33 КоАП РФ.