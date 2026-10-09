В Волгограде и области 9 октября включат тревожные сирены





Комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения состоится сегодня, 9 октября, в Волгоградской области. В период с 10 до 11 часов во всех муниципалитетах региона включат электросирены и заработают акустические устройства.

Жители услышат следующие сообщения: «Внимание всем!» и «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!». Однако все сигналы являются учебными, поэтому власти просят на них не реагировать.

Напомним, ранее проверка системы оповещения должна была состояться 7 октября, но затем ее перенесли на два дня.



