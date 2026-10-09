



В Волжском полиция раскрыла нелегальный бизнес одного из местных коммерсантов. Мужчина подселил мигрантов-нелегалов в дачный дом своего отца и использовал их труд для производства уличной плитки.

- В целях собственного обогащения мужчина организовал кустарное производство тротуарной плитки в арендуемом складском помещении, привлекая к работе указанных иностранных граждан. При этом законные основания для их проживания и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации отсутствовали, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, правоохранителями в отношении предприимчивого волжанина возбуждено уголовное дело по факту организации нелегальной миграции. Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. Иностранные работники помещены в центр временного содержания для последующего выдворения на родину.

Фото из архива ИА «Высота 102»