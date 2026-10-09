Главное

Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХ В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении «Я застрелил человека»: убийцу многодетного волгоградца привели на первый допрос

Актуально

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Федеральные новости

Федеральные новости
 Имя расчленителя 8-месячной дочери нашли на мемориале бойцов СВО
В поселке Чертково Ростовской области на новом мемориале участникам Великой Отечественной войны и СВО оказалось высечено имя Якова Майбороды – фигуранта громкого дела об убийстве и расчленении восьмимесячной девочки. Как...
Федеральные новости
 Суд вынес приговор организаторам смертельной экскурсии на неисправном УАЗе в Сочи
В Краснодарском крае вступил в силу приговор по делу о смертельном ДТП с туристами на неисправном «УАЗе». В колонии отправились Сергей Крбашян и Аркадий Кешешян, организовавшие в августе 2025...
Общество

В Волжском полиция задержала коммерсанта, устроившего в СНТ ночлежку для мигрантов

Общество 09.10.2026 17:42
0
09.10.2026 17:42


В Волжском полиция раскрыла нелегальный бизнес одного из местных коммерсантов. Мужчина подселил мигрантов-нелегалов в дачный дом своего отца и использовал их труд для производства уличной плитки.

- В целях собственного обогащения мужчина организовал кустарное производство тротуарной плитки в арендуемом складском помещении, привлекая к работе указанных иностранных граждан. При этом законные основания для их проживания и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации отсутствовали, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, правоохранителями в отношении предприимчивого волжанина возбуждено уголовное дело по факту организации нелегальной миграции. Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. Иностранные работники помещены в центр временного содержания для последующего выдворения на родину.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.10.2026 19:12
Общество 09.10.2026 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 18:19
Общество 09.10.2026 18:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 17:42
Общество 09.10.2026 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 16:46
Общество 09.10.2026 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 15:57
Общество 09.10.2026 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 15:01
Общество 09.10.2026 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 14:17
Общество 09.10.2026 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 13:34
Общество 09.10.2026 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 11:27
Общество 09.10.2026 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 11:00
Общество 09.10.2026 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 10:53
Общество 09.10.2026 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 10:04
Общество 09.10.2026 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 10:00
Общество 09.10.2026 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 09:53
Общество 09.10.2026 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2026 09:28
Общество 09.10.2026 09:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:49
В Волгограде очевидцы засняли столкновение иномарок на Второй продольнойСмотреть фотографииCмотреть видео
19:12
Волгоградцы столкнулись с массовым сбоем в работе «Яндекс Такси»Смотреть фотографии
18:19
«Высота 102» отметила 20-летие: награды, новая премия и запуск обновленного сайтаСмотреть фотографии
17:42
В Волжском полиция задержала коммерсанта, устроившего в СНТ ночлежку для мигрантовСмотреть фотографии
16:46
В Волгоградской области власти актуализировали цепочки поставки топлива на АЗССмотреть фотографии
16:40
«Скажи, что ты жива»: 16-летняя волгоградка пропала 3 октябряСмотреть фотографии
15:57
1115 жителей Волгоградской области расспросят о трудностях с работойСмотреть фотографии
15:01
Остановку «абсурда» перенесли после жалоб волгоградцевСмотреть фотографии
14:17
Эксперты ВМО предупредили волгоградцев об аномально тёплой осени и снежной зимеСмотреть фотографии
13:34
Под Волгоградом весёлая компания на иномарке разнесла в частном секторе кирпичный заборСмотреть фотографии
11:48
Участницу банды лжекоммунальщиков осудили за обман жителей Волгограда, Краснодара и СаратоваСмотреть фотографии
11:27
В Волжском насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде жителям домов на холме предложили сделать дорогу за свой счет или ждатьСмотреть фотографииCмотреть видео
10:53
Под Волгоградом прошла анонсированная властями проверка системы оповещенияСмотреть фотографии
10:44
«Сады Придонья» диверсифицируют ассортиментный портфельСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом осудят участников драмы с похищением мужчины из-за дизтопливаСмотреть фотографии
10:00
Новым заммэра Волжского стала опытная чиновница Наталья ЗемсковаСмотреть фотографии
09:53
Андрей Бочаров обсудил перспективы взаимодействия с главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:28
Метеочувствительные волгоградцы ощутят магнитную бурюСмотреть фотографии
09:13
Полмиллиарда добавят районам и городам Волгоградской области на отопительный сезонСмотреть фотографии
08:48
505 БПЛА за ночь: Волгоградскую область атака обошла сторонойСмотреть фотографии
08:39
Более 671 тысячи волгоградцев позвали на работу в 2026 годуСмотреть фотографии
08:35
10 октября в Волгограде будет временно ограничен доступ посетителей на Мамаев курганСмотреть фотографии
08:07
Не нарваться на подделку: волгоградцам дали советы по выбору лекарствСмотреть фотографии
08:02
В Волгограде и области 9 октября включат тревожные сиреныСмотреть фотографии
07:41
Температурные качели ждут волгоградцев в выходныеСмотреть фотографии
07:22
Девятичасовая беспилотная опасность отменена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:15
Волгоградские юные атлеты на «Шиповке юных»: золото, бронза и рекорд, который держался 20 летСмотреть фотографии
06:44
О профилактике сальмонеллеза санврачи рассказали волгоградцамСмотреть фотографии
06:22
Два столичных рейса отменены в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
 