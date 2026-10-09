



Основные характеристики главного финансового документа были рассмотрены на заседании профильного комитета регпарламента. Как сообщили в областной думе, доходы бюджета в 2016 году увеличиваются на 1,2 млрд рублей и составят 186,4 млрд рублей, расходы — на 5,2 млрд рублей и составят 195,4 млрд рублей.

Увеличение доходной части предусмотрено за счет налоговых и неналоговых поступлений — их общий объем запланирован в размере 141,7 млрд рублей, и безвозмездных поступлений, которые в целом составят 44,7 млрд рублей.

Особое внимание уделено государственной программе «Экономическое развитие Волгоградской области». Предлагается увеличить ее финансирование с 3,8 млрд рублей до 4,4 млрд рублей. При этом большая часть дополнительных средств – свыше 500 млн рублей — будет направлена муниципалитетам для обеспечения бесперебойной работы ресурсоснабжающих организаций в отопительный сезон.

Напомним, ранее сообщалось, что 2026 году дефицит бюджета предлагается увеличить с 4,9 млрд рублей до 8,8 млрд рублей - почти в два раза.



