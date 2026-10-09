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Общество

В Волгоградской области власти актуализировали цепочки поставки топлива на АЗС

Общество 09.10.2026 16:46
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09.10.2026 16:46


В Волгоградской области власти прокомментировали обстановку на региональных АЗС. По информации облпромторга, продолжается ежедневный мониторинг ситуации с реализацией топлива.

Особое внимание в сложившихся условиях уделяется обеспечению дизелем и бензином городской техники, а также экипажей экстренных служб.

Отметим, в комментарии отдельно подчёркивается, что ежедневное пополнение запасов АЗС удалось организовать благодаря актуализации логистических цепочек согласно складывающейся на российском топливном рынке ситуации.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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