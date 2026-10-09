



В Волгоградской области власти прокомментировали обстановку на региональных АЗС. По информации облпромторга, продолжается ежедневный мониторинг ситуации с реализацией топлива.

Особое внимание в сложившихся условиях уделяется обеспечению дизелем и бензином городской техники, а также экипажей экстренных служб.

Отметим, в комментарии отдельно подчёркивается, что ежедневное пополнение запасов АЗС удалось организовать благодаря актуализации логистических цепочек согласно складывающейся на российском топливном рынке ситуации.

Фото из архива ИА «Высота 102»