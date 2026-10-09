Два проекта МТВ.ОНЛАЙН поборются за «ТЭФИ-Регион»





В Нижнем Новгороде с 9 на 12 октября пройдёт 25-й юбилейный Всероссийский конкурс «ТЭФИ-Регион» 2026. Среди участников два проекта Муниципального телевидения Волгограда.

Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН, в номинации телевизионных документальных фильмов на суд жюри будет представлена работа «Николай Коробов: служебный роман... С телевидением», а в специальной номинации «Открываем Россию заново» за симпатии экспертов поборется передача «Бренд Волгограда».

В настоящее время заявки волгоградского телеканала уже прошли в полуфинал. Список финалистов станет известен 11 октября.

Отметим, в 2026 году на конкурс «ТЭФИ-Регион» подано порядка 60 заявок от 194 телекомпаний из 86 населённых пунктов России.

Фото: МТВ.ОНЛАЙН