



9 октября в Волгоградской области началась ранее неоднократно анонсированная властями проверка систем оповещения о ЧС. В Волгограде очевидцы сообщили о включении сирен в 10:40. Оборудование сработало по всему областному центру и замолкло спустя всего 5-7 минут.

Напомним, как ранее сообщала редакция, помимо сирен волгоградцы могли услышать и речевые сигналы «Внимание всем!» и «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!». Кроме того, ранее предполагалась проверка информирования граждан посредствам встраивания оповещений в теле- и радиоэфир.

Отметим, по информации властей, учебная тревога не требует от волгоградцев и гостей региона никаких дополнительных действий. Специалисты проверяют лишь работоспособность оборудования.

Фото из архива ИА «Высота 102»