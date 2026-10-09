



8 октября в Среднеахтубинском районе Волгоградской области на территории райцентра произошло жуткое ДТП. Поздней ночью молодой водитель-самоучка с весёлой компанией в салоне на огромной скорости протаранил кирпичный забор частного жилого дома.

- В 01:30 19-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем «Шкода Октавия», напротив дома № 4 «а» по ул. Заречной, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, удар был колоссальной силы. В его результате кирпичный забор завалился и разлетелся на части, а автомобиль получил серьёзные повреждения. Находящиеся внутри трое пассажиров были госпитализированы в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области