Метеочувствительные волгоградцы ощутят магнитную бурю





Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН информирует, что сегодня, 9 октября, в 15:00 магнитосфера Земли начнёт проявлять повышенную активность.



В 18:00 начнётся слабая магнитная буря уровня G1, которая продлится до полуночи. На протяжении вечера, к 21:00, сила бури усилится до уровня G2 (средняя буря) и сохранится до 01:00 10 октября. В промежуток с 03:00 до 06:00 10 октября Кр-индекс достигнет значения 4, что указывает на значительное повышение активности магнитосферы. После этого геомагнитное поле вернётся к состоянию покоя.



В воскресенье, 11 октября, с 03:00 до 06:00 магнитосфера вновь перейдёт в возбуждённое состояние. С 06:00 до 09:00 ожидается слабая магнитная буря уровня G1. После полудня геомагнитное поле стабилизируется и вернётся к нормальному состоянию.