«Скажи, что ты жива»: 16-летняя волгоградка пропала 3 октября





16-летнюю Кристину Тимофееву разыскивают родные. По словам родственников, девочка выходила на связь последний раз 3 октября 2026 года. Тогда она находилась в поселке городского типа Городище на улице Пархоменко у своего парня. После чего телефоны у молодых людей оказались выключенными, рассказала мама девочки. Поисками молодых людей занимается и полиция.

Приметы пропавшей Кристины Тимофеевой: светлые волосы, серые глаза, рост 165 см, была одета в джинсы голубого цвета, в черную кожаную куртку.

Всех, кто может сообщить информацию о том, где может находиться Кристина, просят звонить по телефонам +8 (905) 483-40-42 (мама Янина), 8 (909) 385-07-57 (папа Денис).

Родители обращаются и к Кристине и просят ее сообщить хоть каким-то образом, что она жива.



