Волгоградцы столкнулись с массовым сбоем в работе «Яндекс Такси»





Вечером 9 октября многие волгоградцы не смогли воспользоваться услугами такси из-за массового сбоя. В период с 18:30 до 19:00 мобильное приложение «Яндекс Такси» полностью перестало функционировать.

- Сначала в смартфоне хотя бы можно было загрузить интерфейс вызова заказа, однако поиск уже не работал. Стоимость высвечивалась раза в два выше обычной, а при попытке сделать заказ ни один автомобиль не находился. А где-то через несколько минут ситуация стала ещё хуже. Приложение начало выдавать ошибку загрузки, - рассказал журналистам один из столкнувшихся с проблемой волгоградцев.

Согласно информации портала мониторинга сбоев интернет-сервисов Detector404, в Волгоградской области на сбои сервисов «Яндекс Такси» и поисковика «Яндекс» приходится, соответственно, 29% и 14% всех региональных жалоб. В целом же по России всего за несколько минут количество жалоб выросло в 1,2 тыс. раз. Помимо Волгоградской области обращения приходят из Московской и Самарской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Татарстана.

Фото из архива ИА «Высота 102»