



Разбитая дорога в Советском районе Волгограда, которую год назад засыпали щебнем после публикации ИА «Высота 102», снова разрушается. Огромные колеи, которые вымыло дождями и выбило колесами грузовиков, вернули улицу в прежнее катастрофическое состояние. Проблемный участок находится по ул. 35-ой Гвардейской и прилегающей к ней дороги по улице Выборгской. Тревогу бьют жители пяти частных домов, расположенных на холме, которые оказались несколько лет назад в зоне застройки многоэтажками.

– Год назад ИА «Высота 102» писала о нашем бедственном положении. После публикации статьи нам позвонили с администрации Советского района и сделали «заманчивое» предложение, которое заключалось в том, что нам привезут КАМАЗ асфальтовой крошки, а жители пяти домов самостоятельно организуют работу, включающую помимо других расходов по найму техники и рабочих, за свой счет, – рассказала читательница информагентства. – Таких средств пятью домами мы не смогли найти. Поэтому решили ждать 2026 года. Дорогу со стороны 35-ой Гвардейской тем временем засыпали щебнем, которого хватило на год. Дожди все вымыли, и проблема опять стоит остро.

Жители в подтверждении своих слов сняли на видео сегодняшнее состоянии дороги. На записи хорошо видны размытые дождями колеи и ямы, которые люди пытались засыпать травой и землей. Отчетливо просматриваются и участки, где буксовали машины.

В администрации Волгограда год назад сообщали, что реконструкция участка дороги по ул. 35-й Гвардейской и прилегающей к ней дороги по ул. Выборгской внесена в планы муниципалитета по реконструкции и строительству новых участков улично-дорожной сети. Жителей тогда проинформировали, что уже готова проектная документация, а сами работы будут выполнены в порядке очередности в последующие дорожно-строительные сезоны. Когда именно начнутся работы, тогда не уточнялось. Однако жителям власти обещали начать работы в 2026 году.

– В этом году на вопрос по поводу обещанной дороги в 2026 году в администрации района ответили, что с финансированием, которое частично проходит из средств городского бюджета и частично из средств федерального, сложно. Поэтому сейчас неизвестно, в каком году дорогу все-таки сделают, – говорят отрезанные от цивилизации волгоградцы. – Может, хотя бы снова щебенкой ямы присыпят?

В администрации Волгограда ситуацию с реконструкцией этого участка улично-дорожной сети в Советском районе ответили так:

– Строительство участка дороги по ул. 35-й Гвардейской входит в планы муниципалитета в долгосрочной перспективе. Строительство новых дорог в Волгограда ведется поэтапно, в соответствии с утвержденными планами, очередность определяется исходя из ряда факторов, включая интенсивность автомобильного и пешеходного трафика, плотности жилой застройки, наличия альтернативных линейных объектов и т.д.

Фото и видео читателей ИА «Высота 102»