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Общество

505 БПЛА за ночь: Волгоградскую область атака обошла стороной

Общество 09.10.2026 08:48
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09.10.2026 08:48


Минобороны сообщило свежую сводку по работе сил ПВО за ночь 9 октября. По стране ликвидировано 505 вражеских беспилотников. Волгоградской области, несмотря на действующий девять часов подряд режим беспилотной опасности, нет в числе атакованных регионов.

Беспилотники самолётного типа уничтожены в Республике Крым, Республике Татарстан, в Московском регионе, Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской, Рязанской, Ульяновской, Тамбовской, Смоленской, Липецкой, Тульской, Тверской, Орловской, Курской, Воронежской, Белгородской, Нижегородской, Брянской и Калужской областях, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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