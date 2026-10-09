505 БПЛА за ночь: Волгоградскую область атака обошла стороной





Минобороны сообщило свежую сводку по работе сил ПВО за ночь 9 октября. По стране ликвидировано 505 вражеских беспилотников. Волгоградской области, несмотря на действующий девять часов подряд режим беспилотной опасности, нет в числе атакованных регионов.



Беспилотники самолётного типа уничтожены в Республике Крым, Республике Татарстан, в Московском регионе, Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской, Рязанской, Ульяновской, Тамбовской, Смоленской, Липецкой, Тульской, Тверской, Орловской, Курской, Воронежской, Белгородской, Нижегородской, Брянской и Калужской областях, а также над акваториями Азовского и Черного морей.