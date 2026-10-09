



В Волгограде следователи займутся ещё одним многоквартирным домом с гнилыми коммуникациями. Председатель СК России Александр Бастрыкин вынужден был обратить внимание на жалобы собственников, проживающих в доме №4 на ул.Николаевской.

- В СМИ опубликовано обращение к председателю СК России жителей многоквартирного дома по улице Николаевской в Волгограде о ненадлежащем исполнении управляющей организацией обязанностей по его содержанию. По словам жильцов, на протяжении длительного времени в доме происходят перебои с горячим и холодным водоснабжением, из кранов поступает вода ненадлежащего качества, - сообщили в Следкоме.

Также волгоградцы пожаловались на гнилые коммуникации и ненадлежащее содержание общедомового имущества.

Отметим, по изложенным собственниками фактам организована процессуальная проверка по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ближайшее время следователям предстоит представить в центральный аппарат доклад о промежуточных результатах проверки и мерах, предпринятых для восстановления законных прав жильцов многоквартирного дома.

Фото: Следком