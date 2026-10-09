Более 671 тысячи волгоградцев позвали на работу в 2026 году





Волгоградцы получили более 671,5 тыс. приглашений на работу с начала 2026 года. Такие данные опубликовал портал hh.ru. Причем чаще компании звали на работу женщин — 395,6 тыс. против 275,8 тыс. у мужчин.





В разрезе профессиональных сфер наибольшее количество приглашений получили представители сферы продаж и обслуживания клиентов — 311,7 тыс. На втором месте — рабочий персонал (100,4 тыс.), далее следуют специалисты транспортной сфера (96,1 тыс.), розничной торговли (88,4 тыс.) и домашний персонал (79,8 тыс.).





При этом чаще всего работодатели интересовались молодыми кандидатами в возрасте от 19 до 30 лет. На втором месте оказались претенденты в возрасте 31–40 лет — 195,5 тыс., на третьем — 41–50 лет с 89,2 тыс. приглашений.





В hh.ru подчеркнули, что приглашение на работу не равно вакансии. Работодатель может направить его нескольким претендентам.







