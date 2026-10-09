Остановку «абсурда» перенесли после жалоб волгоградцев





После жалоб волгоградцев в Кировском районе поставили на правильное место павильон на остановке «107-ая школа» на улице Кирова в направлении в сторону центра. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, остановку, наконец, перенесли с тротуара ближе к проезжей части, где, собственно, она и должна была находиться изначально.





Однако, как ранее сообщало V102.RU, по какой-то причине остановочный павильон оказался прямо на тротуаре. Перед ожидающими общественный транспорт пассажирами то и дело шмыгали велосипедисты, подвергая опасности горожан, которые, шагнув к подъехавшему автобусу, могли быть сбитыми двухколесным транспортом. Волгоградцы признавались, что не видели более абсурдной остановки и справедливо задавали вопрос чиновникам, кто до этого додумался?





Ответы, полученные от чиновников, ясности в вопросе не добавили. В администрации ограничились отпиской, что «места расположения остановок при разработке организации дорожного движения н улице 64-й армии были определены проектной организацией». Кто был этим «гениальным» проектировщиком, горожанам не назвали.

Волгоградцы, между тем, надеются, что после устранения одной ошибки власти все-таки доведут до совершенства остановочный павильон. И установят в нем боковые панели. Все же на остановке у пассажиров должна быть возможность спрятаться от ветра или осадков. А стеклянная стена с крышей для этого мало подходит.