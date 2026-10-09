1115 жителей Волгоградской области расспросят о трудностях с работой

С 12 по 18 октября специалисты Волгоградстата проведут опросы населения по двум темам – о ситуации с работой и об уровне использовании информационных технологий. Как сообщили в Волгоградстате, результаты опросов помогут получить информацию о текущей ситуации с наличием работы в регионе, видах занятости, уровне безработицы, трудностях, связанных с поиском работы и трудоустройством. Также жителей региона расспросят о том, насколько часто волгоградцы, не выходя из дома, пользуются госуслугами, смотрят фильмы, общаются с родными из других регионов и стран, а также совершают покупки.