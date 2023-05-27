Спорт

Ватерполистов «Спартака» с Кубком России бурно встретили в волгоградском аэропорту

Спорт 27.05.2023 20:19
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27.05.2023 20:19


Сегодня, 27 мая,  в  международном аэропорту «Гумрак»  с шариками и плакатами встретили триумфаторов Кубка России – ватерполистов клуба «Спартак-Волгоград», прилетевших из столицы Татарстана. Как рассказали V102.RU в команде, в воздушную гавань приехали близкие спортсменов, юные воспитанники  и верные болельщики, которые первыми поспешили поздравить игроков с победой. На встречу с папами-победителями привезли в колясках и самых маленьких поклонников команды.

Напомним, 25 мая  ватерполисты волгоградского «Спартака» стали обладателями Кубка России  2023 года. В финале турнира, который прошёл в Казани с 23 по 25 мая, красно-белые одержали победу над хозяевами соревнований, «КОС-Синтезом» в серии пенальти.

Таким образом, вслед за победой в чемпионате России волгоградские ватерполисты вернули  к себе домой вдобавок ещё и кубок страны.
Фото "Спартака-Волгограда" VK.com

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