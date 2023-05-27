Спорт 27.05.2023 20:19
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27.05.2023 20:19
Сегодня, 27 мая, в международном аэропорту «Гумрак» с шариками и плакатами встретили триумфаторов Кубка России – ватерполистов клуба «Спартак-Волгоград», прилетевших из столицы Татарстана. Как рассказали V102.RU в команде, в воздушную гавань приехали близкие спортсменов, юные воспитанники и верные болельщики, которые первыми поспешили поздравить игроков с победой. На встречу с папами-победителями привезли в колясках и самых маленьких поклонников команды.
Напомним, 25 мая ватерполисты волгоградского «Спартака» стали обладателями Кубка России 2023 года. В финале турнира, который прошёл в Казани с 23 по 25 мая, красно-белые одержали победу над хозяевами соревнований, «КОС-Синтезом» в серии пенальти.
Таким образом, вслед за победой в чемпионате России волгоградские ватерполисты вернули к себе домой вдобавок ещё и кубок страны.Фото "Спартака-Волгограда" VK.com
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