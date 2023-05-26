Волгоградские ватерполисты взяли Кубок России





Ватерполисты волгоградского «Спартака» стали обладателями Кубка России 2023 года. Как сообщает V102.RU, в финале турнира, который прошёл в Казани с 23 по 25 мая, красно-белые одержали победу над хозяевами соревнований «КОС-Синтезом» в серии пенальти. Ватерполисты волгоградского «Спартака» стали обладателями Кубка России 2023 года. Как сообщает V102.RU, в финале турнира, который прошёл в Казани с 23 по 25 мая, красно-белые одержали победу над хозяевами соревнований «КОС-Синтезом» в серии пенальти.

Таким образом, вслед за победой в чемпионате России волгоградские ватерполисты возвращают к себе домой вдобавок ещё и кубок страны.

Таким образом, вслед за победой в чемпионате России волгоградские ватерполисты возвращают к себе домой вдобавок ещё и кубок страны.

Поздравляем наших спортсменов, тренерский штаб во главе с Владимиром Карабутовым, персонал команды, а также всех болельщиков красно-белых с этим грандиозным успехом! Поздравляем наших спортсменов, тренерский штаб во главе с Владимиром Карабутовым, персонал команды, а также всех болельщиков красно-белых с этим грандиозным успехом!

Иван Тюгаев

Фото "Спартак-Волгоград" VK.com



На пути к трофею в четвертьфинале волгоградцы оказались сильнее молодёжной команды казанцев «КОС-Синтеза-УОР», не оставив сопернику ни единого шанса - 21:8. Затем в полуфинале «Спартак» переиграл астраханское «Динамо-СШОР» со счетом 13:7. И в решающем поединке нашим игрокам предстояло встретиться с прошлогодним обладателем Кубка страны «КОС-Синтезом».Напомним, эти же команды противостояли друг другу и в финале чемпионата России нынешнего сезона. Тогда подопечные Владимира Карабутова переиграли клуб из Татарстана в двух матчах и стали лучшими в стране впервые за 6 лет. И вот, почти полтора месяца спустя, у «Синтеза» появилась отличная возможность реабилитироваться за обидное поражение в борьбе за чемпионство, да ещё и при поддержке родных трибун. Как и ожидалось, финальная схватка за трофей оказалась сверхнапряжённой.Начало встречи проходило с небольшим преимуществом гостей. Как итог, спартаковец Иван Васильев открыл счёт в матче, сумев воспользоваться большинством, которое имели на тот момент волгоградцы. Голевого ответа от казанского коллектива пришлось ждать до последней минуты первой четверти.Догнав соперников, «Синтез», тем не менее, не смог удержать равенство до перерыва. Константин Киселёв в последней атаке своей команды решился на дальний бросок, который оказался точным. Наши ватерполисты благодаря второму результативному действию получили небольшое психологическое преимущество, уходя на перерыв.Однако и у казанцев проблем с характером нет, что они и продемонстрировали во второй восьмиминутке. Оба клуба устроили результативную перестрелку на радость зрителям. Хозяева достаточно быстро сравняли. Затем спартаковцы дважды выходили вперёд, но коллектив из Татарстана всё время догонял оппонентов. Тем не менее, концовка второго игрового отрезка осталась полностью за действующими чемпионами России. Сергей Буланаев и Владимир Нежинский поразили ворота хозяев.Десять заброшенных мячей за первую половины встречи явно добавили зрелищности и без того интересному финалу. Тем удивительнее, что третья четверть получилась совсем без голов. Главные тренеры «Спартака» и «Синтеза» могли быть довольными действиями своих подопечных в обороне, но никак не игрой в атакующей фазе.В заключительной восьмиминутке команды снова порадовали болельщиков несколькими точными попаданиями. Незадолго до финальной сирены казанцы отличились дважды подряд и получили преимущество в счёте. «Спартаку» удалось уйти от поражения лишь на последней минуте. Голевой розыгрыш контратаки завершил Арслан Закиров, отправивший мяч в сетку.Как итог, ничья в основное время 8:8 и серия пенальти. В ней чудеса реакции продемонстрировал голкипер гостей Пётр Федотов, который в нужный момент справился с выстрелом соперника, а Иван Васильев исполнил решающий, золотой бросок и принёс успех в серии пятиметровых - 5:4 и итоговую победу «Спартаку» в финале со счётом 13:12.Отметим, что лучшим вратарём турнира был признан Пётр Федотов, а лучшим игроком - Арслан Закиров. Они получили индивидуальные награды.