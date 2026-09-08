БПЛА уничтожены в Волгоградской области 8 сентября

В ночь на 8 сентября на территории Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. На протяжении восьми часов обстановка оставалась напряженной и только в 6:59 тревога была отменена.



Как сообщает Минобороны, за сутки ВСУ направили 384 дрона в регионы РФ. Волгоградская область оказалась в числе субъектов, где силы ПВО отражали атаку. Также атака БПЛА была в Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Тамбовской, Липецкой, Ростовской, Орловской, Смоленской, Саратовской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, над акваторией Черного моря и в Республике Крым.



