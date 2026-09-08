Родившийся в Котово генерал-лейтенант полиции скончался в Чите





Генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко, который возглавлял управление вневедомственной охраны войск нацгвардии по Забайкальскому краю, скончался накануне, 7 сентября. Это ведомство он возглавлял с 2017 года, говорится в сообщении ведомства

Александр Владимирович родился 19 февраля 1964 года в Котово Волгоградской области.



- Он внёс огромный личный вклад в укрепление службы, в её техническое перевооружение, в то, чтобы подразделения охраны работали надёжно и слаженно по всей стране. Под его началом решались сложнейшие задачи по обеспечению общественной безопасности, защиты имущества граждан и организаций, внедрялись современные стандарты охраны, которые сегодня спасают жизни и сохраняют покой людей, - говорится в некрологе.



За верную службу он был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, орденом Александра Невского.

Для сослуживцев и подчинённых Александр Владимирович навсегда останется примером настоящего командира - требовательного, справедливого, строгого, но чуткого к людям, вспоминают о нем коллеги.



Фото управления вневедомственной охраны Росгвардии по Забайкальскому краю