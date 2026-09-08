



Арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении требований ООО «ПромСтройДизайнПроект» о признании незаконным решения УФАС по Волгоградской области о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

Как сообщили в пресс-службе арбитража, компания должна была отреставрировать объект культурного наследия – кинотеатр «Родина» - за37 миллионов рублей. Однако работы к декабрю 2025 года так и не были закончены.



Недобросовестного подрядчика УФАС, как ранее сообщало V102.RU, отправило в список недобросовестных поставщиков на 2 года. Однако компания не согласилась с таким решением и обжаловала его в арбитраже, но безуспешно.



