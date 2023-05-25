Расследования

Молодой участковый после слива видео с напавшим на сверстницу школьником уволен под Волгоградом

Расследования 25.05.2023 15:00
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25.05.2023 15:00


В Иловлинском районе Волгоградской области 24 мая уволили участкового после слива в Сеть видео с 17-летний Григорием З., который на торжественной линейке напал с ножом на одноклассницу. Как сообщает ИА «Высота 102», предположительно именно молодой сотрудник является автором короткого видео и он же передал его для распространения в telegram-каналах. 

Напомним, что первым видео с опросом юного жителя Иловли опубликовал канал «112». Далее кадры, на которых молодой человек поясняет мотив нападения на одноклассницу, моментально разлетелись по социальным сетям. 

По не подтвержденным официально данным, в должности участкового уволенный сотрудник полиции проработал совсем непродолжительное время – мужчина не так давно окончил академию МВД, после чего и поступил на службу. 

Нападение на сверстницу 17-летний Григорий З. совершил 23 мая около 09.30  прямо на сцене во время праздничного выступления. Достав из кармана заранее приготовленный перочинный нож, юноша попытался перерезать горло девочке, однако его обезвредили находившиеся рядом одноклассники и педагоги. К счастью, ранение оказалось поверхностным – пострадавшая находится под амбулаторным наблюдением. 

Накануне Иловлинский районный суд заключил нападавшего под стражу. Ближайшие два месяца Григорию З. предстоит провести в СИЗО, также юношу отправят на обследование к психиатрам. 

По факту увольнения участкового ИА «Высота 102» направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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