Напавшего с ножом на выпускницу школьника отправили в СИЗО и к психиатрам

В Волгоградской области 24 мая заключили под стражу 17-летнего Григория З., который накануне в рабочем поселке Иловля во время последнего звонка напал с ножом на свою одноклассницу. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова, в соответствии с УПК РФ юному фигуранту уголовного дела о покушении на убийство в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

Судебное заседание, на котором избиралась мера пресечения, прошло в закрытом режиме в Иловлинском районном суде.

– Сегодня в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СКР по Волгоградской области, по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), по ходатайству следователя в отношении 17-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, – сообщила Дарья Буянова ИА «Высота 102». – В настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливаются мотивы школьника. В рамках расследования назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы.

Напомним, что нападение на 17-летнюю выпускницу школы №1 Иловли молодой человек совершил на глазах у сотен человек – во время выступления на сцене. После исполнения песни, находясь за спиной девочки, Григорий З. вытащил нож из кармана и, схватив левой рукой одноклассницу за плечо, правой попытался перерезать ей горло. К счастью, ранение оказалось поверхностным, а нож из рук нападавшего выбили находившиеся рядом школьники и педагоги.

По информации облздрава, здоровью пострадавшей ничего не угрожает, с девочкой работают психологи.

Ранее ИА «Высота 102» публиковало видео опроса нападавшего Григория З., который пояснял, что таким способом планировал вымогать деньги.

– При расследовании будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц школы, а также лиц, обеспечивающих безопасность школьного мероприятия, по ст.293 УК РФ (халатность), – уточняет представитель СУ СК России по Волгоградской области. – Ход расследования уголовного дела по поручению Председателя СК России поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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