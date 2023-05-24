Расследования

Напавшего с ножом на выпускницу школьника отправили в СИЗО и к психиатрам

Расследования 24.05.2023 16:20
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24.05.2023 16:20


В Волгоградской области 24 мая заключили под стражу 17-летнего Григория З., который накануне в рабочем поселке Иловля во время последнего звонка напал с ножом на свою одноклассницу. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова, в соответствии с УПК РФ юному фигуранту уголовного дела о покушении на убийство в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

Судебное заседание, на котором избиралась мера пресечения, прошло в закрытом режиме в Иловлинском районном суде. 

Сегодня в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СКР по Волгоградской области, по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), по ходатайству следователя в отношении 17-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, – сообщила Дарья Буянова ИА «Высота 102». – В настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливаются мотивы школьника. В рамках расследования назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы.

Напомним, что нападение на 17-летнюю выпускницу школы №1 Иловли молодой человек совершил на глазах у сотен человек – во время выступления на сцене. После исполнения песни, находясь за спиной девочки, Григорий З. вытащил нож из кармана и, схватив левой рукой одноклассницу за плечо, правой попытался перерезать ей горло. К счастью, ранение оказалось поверхностным, а нож из рук нападавшего выбили находившиеся рядом школьники и педагоги. 

По информации облздрава, здоровью пострадавшей ничего не угрожает, с девочкой работают психологи. 

Ранее ИА «Высота 102» публиковало видео опроса нападавшего Григория З., который пояснял, что таким способом планировал вымогать деньги. 

При расследовании будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц школы, а также лиц, обеспечивающих безопасность школьного мероприятия, по ст.293 УК РФ (халатность), – уточняет представитель СУ СК России по Волгоградской области. – Ход расследования уголовного дела по поручению Председателя СК России поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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