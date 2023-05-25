В Центральном районе Волгограда жильцы дома № 68а по проспекту Ленина пожаловались на переполненные баки и загаженные мусорные площадки в непосредственной близости от гаражей и жилого дома. Со слов обратившихся в редакцию V102.RU горожан, регоператор «даже не чешется», не выполняя свои обязанности по вывозу мусора.





— Как же все это надоело. Подхожу с утра выкинуть пакет, а баки через край. Примерно на треть мусор возвышается, все вываливается. Людям приходится рядом складировать, — рассказывает возмущенный житель пятиэтажки. — «Ситиматик» вообще не чешется. На улице уже почти 30 градусов тепла, запах стоит соответствующий. Все тянет в квартиры. Еще и гаражи потихоньку начинают утопать в мусоре. Лежат спиленные ветки деревьев, на площадку несут старые шины, унитазы, поломанную мебель. А новости почитаешь, так у регоператора, то полигоны виноваты мусорные, то сами люди, ведут себя, мол, как свиньи, пускай сами машины заказывают и вывозят. При этом свою, так сказать, часть сделки, они не выполняют от слова «совсем», а оплату требуют в срок. Попробуй не заплати, тебя задолбает этот робот, который все уши прожужжит про образовавшуюся задолженность. С этим нужно что-то решать. Так и до эпидемии какой-нибудь недалеко. Горы гниющих под солнцем отходов — это не шутки.





Редакция «Высоты 102» готова опубликовать комментарий «Ситиматик-Волгоград» по указанному в публикации адресу. Ранее журналисты информагентства сообщали, что погрязший в долгах регоператор пошел в наступление на прокуратуру.

Фото: читатели информагентства

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