Экология

Погрязший в долгах «Ситиматик-Волгоград» пошел в наступление на прокуратуру

Экология 21.05.2023 11:46
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21.05.2023 11:46


Региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» требует признать недействительным постановление прокуратуры Волгограда, вынесенное после проверки его деятельности, проведенной, в том числе по доводам публикации V102.RU «С больной головы на здоровую: «Ситиматик-Волгоград скрыл истинные причины мусорного коллапса».
Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, в производстве суда находится заявление ООО «Стиматик-Волгоград» о признании недействительным представления прокурора города от 4 мая 2023 года об устранении выявленных нарушений в сфере обращения с ТКО и рассмотрения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших эти нарушения.
- ООО «Ситиматик-Волгоград» считает вынесенное представление незаконным, необоснованным, принятым с превышением полномочий, предоставленных Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее - 3акон о прокуратуре), просит суд признать недействительным представление прокуратуры города Волгограда, - говорится в сообщении арбитража.
Из представления прокуратуры следует, что у регионального оператора в целях организации сортировки ТКО заключены договоры на оказание услуг по обработке ТКО с ООО «Индустрия чистоты» и ООО «Ресурс Лайн», на основании которых он обязан своевременно производить оплату оказанных услуг по обработке ТКО. 
- Между тем, в нарушение достигнутых договорных соглашений, начиная с 2019 года, региональный оператор на систематической основе допускал нарушение сроков оплаты оказанных услуг, что привело к наращиванию кредиторской задолженности, - указывается в материалах дела.
Отмечается, что общая сумма задолженности ООО «Ситиматик-Волгоград» перед операторами мусоросортировочных комплексов и полигонов составляет 486,2 млн. рублей, но региональный оператор фактически полностью устранился от уплаты текущих платежей, продолжал увеличивать размер задолженности. 
Из-за этого два мусоросортировочных комплекса, которые находятся  в Волжском и Светлом Яру, 27 апреля уведомили ООО «Ситиматик-Волгоград» о сокращении времени приема твердых коммунальных отходов до 6 часов ежедневно, что привело к невозможности исполнения с 28 апреля региональным оператором в полной мере возложенных на него обязанностей по сбору и транспортировки ТКО.
- В результате сложившейся ситуации, допущенной региональным оператором, на территории г. Волгограда возникла критическая ситуация с вывозом ТКО с контейнерных площадок, чем грубо нарушены права жителей города на благоприятную окружающую среду, - говорится в сообщении.
Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 14 июня. 
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