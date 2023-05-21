Погрязший в долгах «Ситиматик-Волгоград» пошел в наступление на прокуратуру





Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, в производстве суда находится заявление ООО «Стиматик-Волгоград» о признании недействительным представления прокурора города от 4 мая 2023 года об устранении выявленных нарушений в сфере обращения с ТКО и рассмотрения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших эти нарушения.

- ООО «Ситиматик-Волгоград» считает вынесенное представление незаконным, необоснованным, принятым с превышением полномочий, предоставленных Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее - 3акон о прокуратуре), просит суд признать недействительным представление прокуратуры города Волгограда, - говорится в сообщении арбитража.

Из представления прокуратуры следует, что у регионального оператора в целях организации сортировки ТКО заключены договоры на оказание услуг по обработке ТКО с ООО «Индустрия чистоты» и ООО «Ресурс Лайн», на основании которых он обязан своевременно производить оплату оказанных услуг по обработке ТКО.

- Между тем, в нарушение достигнутых договорных соглашений, начиная с 2019 года, региональный оператор на систематической основе допускал нарушение сроков оплаты оказанных услуг, что привело к наращиванию кредиторской задолженности, - указывается в материалах дела.

Отмечается, что общая сумма задолженности ООО «Ситиматик-Волгоград» перед операторами мусоросортировочных комплексов и полигонов составляет 486,2 млн. рублей, но региональный оператор фактически полностью устранился от уплаты текущих платежей, продолжал увеличивать размер задолженности.

Из-за этого два мусоросортировочных комплекса, которые находятся в Волжском и Светлом Яру, 27 апреля уведомили ООО «Ситиматик-Волгоград» о сокращении времени приема твердых коммунальных отходов до 6 часов ежедневно, что привело к невозможности исполнения с 28 апреля региональным оператором в полной мере возложенных на него обязанностей по сбору и транспортировки ТКО.

- В результате сложившейся ситуации, допущенной региональным оператором, на территории г. Волгограда возникла критическая ситуация с вывозом ТКО с контейнерных площадок, чем грубо нарушены права жителей города на благоприятную окружающую среду, - говорится в сообщении.

Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 14 июня.

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