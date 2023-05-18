После публикации V102.RU о зараставшей мусором площадке у жилой пятиэтажки по улице Садовой, 64 во Фролово Волгоградской области исчезла свалка, которая по словам местных жителей, разрасталась в геометрической прогрессии с октября прошлого года.





На фото: свалка по улице Садовой, 64 до публикации ИА «Высоты 102»

— Сегодня утром куча еще была, я как раз на работу уходил часов в 8 утра, в обед мне жена сбросила фото — чисто. Как мне сказали, постаралась местная администрация. Сотрудникам регионального оператора похоже это все сто лет не надо, — рассказал информагентству жилец дома Александр.





На фото: свалка по улице Садовой, 64 до публикации ИА «Высоты 102»

Напомним, что ранее в редакцию «Высоты 102» попали фотографии разрастающейся под окнами жилого дома свалки. По словам местных жителей, компания «Ситиматик-Волгоград» и местные власти просто открестились от горы отходов. К слову, ни представители администрации Фролово, ни регоператора так и не предоставили свой комментарий относительно ситуации до и после исчезновения мусорных куч.

Фото: читатели информагентства