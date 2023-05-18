Экология

«Утром куча еще была»: в Волгоградской области чиновники проснулись и встали на борьбу с мусором

Экология 18.05.2023 13:34
0
18.05.2023 13:34


После публикации V102.RU о зараставшей мусором площадке у жилой пятиэтажки по улице Садовой, 64 во Фролово Волгоградской области исчезла свалка, которая по словам местных жителей, разрасталась в геометрической прогрессии с октября прошлого года.  


На фото: свалка по улице Садовой, 64 до публикации ИА «Высоты 102»

— Сегодня утром куча еще была, я как раз на работу уходил часов в 8 утра, в обед мне жена сбросила фото — чисто. Как мне сказали, постаралась местная администрация. Сотрудникам регионального оператора похоже это все сто лет не надо, — рассказал информагентству жилец дома Александр. 


На фото: свалка по улице Садовой, 64 до публикации ИА «Высоты 102»

Напомним, что ранее в редакцию «Высоты 102» попали фотографии разрастающейся под окнами жилого дома свалки. По словам местных жителей, компания «Ситиматик-Волгоград» и местные власти просто открестились от горы отходов. К слову, ни представители администрации Фролово, ни регоператора так и не предоставили свой комментарий относительно ситуации до и после исчезновения мусорных куч. 

Фото: читатели информагентства 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
18.05.2023 07:46
Экология 18.05.2023 07:46
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2023 20:07
Экология 17.05.2023 20:07
Комментарии

0
Далее
Экология
16.05.2023 15:46
Экология 16.05.2023 15:46
Комментарии 0

0
Далее
Экология
16.05.2023 12:19
Экология 16.05.2023 12:19
Комментарии 0

0
Далее
Экология
14.05.2023 12:40
Экология 14.05.2023 12:40
Комментарии

0
Далее
Экология
13.05.2023 07:45
Экология 13.05.2023 07:45
Комментарии

0
Далее
Экология
12.05.2023 18:20
Экология 12.05.2023 18:20
Комментарии

0
Далее
Экология
10.05.2023 10:27
Экология 10.05.2023 10:27
Комментарии

0
Далее
Экология
04.05.2023 12:33
Экология 04.05.2023 12:33
Комментарии

0
Далее
Экология
03.05.2023 18:25
Экология 03.05.2023 18:25
Комментарии

0
Далее
Экология
02.05.2023 13:09
Экология 02.05.2023 13:09
Комментарии

0
Далее
Экология
02.05.2023 11:49
Экология 02.05.2023 11:49
Комментарии

0
Далее
Экология
28.04.2023 19:41
Экология 28.04.2023 19:41
Комментарии

0
Далее
Экология
27.04.2023 10:01
Экология 27.04.2023 10:01
Комментарии

0
Далее
Экология
26.04.2023 12:05
Экология 26.04.2023 12:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:15
В Волгограде 18 мая передали 10 орденов Мужества родным погибших участников СВОСмотреть фотографии
14:52
Волгоградец отсудил у «Вайлдберриз» 34 тысячи за бракованный ноутбукСмотреть фотографии
14:21
Переезд в Камышинском районе закроют с 20 по 24 маяСмотреть фотографии
13:37
В Волгоградской области 30-летний мужчина оформил 100-тысячный кредит на умершую матьСмотреть фотографии
13:34
«Утром куча еще была»: в Волгоградской области чиновники проснулись и встали на борьбу с мусоромСмотреть фотографии
13:32
Четверых граффитистов задержали ночью возле музея «Россия – моя история» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:08
«Где вы видели такие ценники?»: капуста в Волгоградской области подорожала за неделю на 30%Смотреть фотографии
12:46
Изрезавший девушку в Волжском кикбоксер Григорян с улыбкой отправился в колонию на 7,5 летСмотреть фотографии
12:14
В Волжском из-за угроз эвакуировали ТРК «ВолгаМолл»Смотреть фотографии
12:06
Ростехнадзор: в Волгоградской области газ пришел в 6010 домовладенийСмотреть фотографии
11:50
В Волжском наблюдательный сосед ограбил в подъезде пенсионеркуСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде проверят УК после падения части дерева на людейСмотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области 6 лет колонии дали водителю за пьяное ДТП с погибшей подругой женыСмотреть фотографии
11:18
«До конца июня зачистим»: в Волгограде разобрали легендарный МорятникСмотреть фотографии
11:10
Зеленый марафон стартует 20 мая в Волгограде у колеса обозрения ЦПКиОСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде автобус едва не переехал выходившего из салона пенсионера: видеоСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде отреставрируют порезанный на металл памятникСмотреть фотографии
10:28
Мчались с пациентом: в Волжском ДТП со скорой помощью попало на видеоСмотреть фотографии
10:26
В Волгоградской области выяснили средний размер взяткиСмотреть фотографии
10:07
Глава МЧС России Александр Куренков посетит Волгоград 19 маяСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде в 31 доме отключили горячую воду 18 маяСмотреть фотографии
09:48
Больше 3 млн рублей сэкономили жители Волгограда и Волжского на проезде в транспортеСмотреть фотографии
09:37
На остановке в Волгограде оплавился колбасный киоскСмотреть фотографии
09:34
«Красный Октябрь» открыл ежегодный турнир по футболуСмотреть фотографии
09:29
«Обладает большей заразностью»: волгоградцам рассказали о новом штамме COVID-19 «Арктур»Смотреть фотографии
08:57
В Волгограде старое дерево рухнуло на лавочку с людьми: двое пострадалиСмотреть фотографии
08:20
В селе под Волгоградом в сгоревшем доме погиб 65-летний мужчинаСмотреть фотографии
07:46
Собирают в кучи и грузят в самосвал: под Волгоградом убирают прибитый к берегу мусорСмотреть фотографииCмотреть видео
20:57
Экс-разведчик США Скотт Риттер прокомментировал провал атаки Украины на КремльСмотреть фотографииCмотреть видео
20:07
Росприроднадзор раскрыл причину образования нефтяного болота в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 