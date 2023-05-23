Волгоградец топором разрубил лицо супруге из ревности

В Волгограде 41-летняя жительница Краснооктябрьского района оказалась в больнице из-за ревнивого супруга и пьянства. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, у женщины диагностировали рубленую рану лица. Полицейские вскоре по подозрению в совершении преступления задержали 43-летнего мужа потерпевшей, который признался, что это он нанес увечья своей жене.

Все произошло во время совместного ужина со спиртными напитками. В ходе беседы женщина, находясь под воздействием алкоголя, стала путаться в словах и, обращаясь к мужу, назвала его другим именем. Мужчина расценил это как проявление неверности и, движимый охватившим его чувством ревности, схватил топор и ударил женщину в область лица.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.