Экология 02.05.2023 11:49
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02.05.2023 11:49
Гигантские долги регионального оператора по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» перед полигонами и сортировочными комплексами привели к сокращению времени их работы. Как сообщила представитель пресс-службы ГК «Чистый город» Анна Романова, на сегодняшний день «Ситиматик-Волгоград» задолжал перед входящими в Группу компаний операторами за сортировку и размещение отходов на полигонах огромную сумму – около 500 миллионов рублей.
– Платежи регоператора являются основными для обеспечения производственного процесса на объектах, в том числе выплаты зарплаты сотрудникам. Именно задолженность «Ситиматик-Волгоград» стала основной причиной сокращения рабочего дня на указанных объектах, – сообщила Романова.
Напомним, что «Ситиматик-Волгоград» накануне обвинил оператора ГК «Чистый город» в том, что его объекты в одностороннем порядке сократили время приема отходов ТКО до 6 часов в день и установлении нового графика приема отходов — с 08:00 до 15:00. Также представители регионального оператора обвинили Группу компаний в монополизации рынка, при этом умолчали об истинных причинах сложившейся ситуации.
Так, к примеру, ООО «Ситиматик-Волгоград» должен оператору сортировочного комплекса в Волжском ООО «Индустрия чистоты» 113,3 миллиона рублей, из которых просроченная задолженность составляет 94,7 миллиона. Долг перед ООО «Ресурс Лайн», который принимает отходы в Светлом Яру, составляет более 71,8 миллиона рублей. Из-за критической ситуации, которая сложилась из-за хронических неплатежей регионального оператора по обращению с ТКО, 24 апреля текущего года обе компании уведомили «Ситиматик-Волгоград»и комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области о сокращении с 28 апреля графика работы. В письмах, которые есть в распоряжении редакции, поясняется, что такое решение принято «с целью недопущения приостановки деятельности предприятий и недопущения мусорного коллапса, принимая во внимание действующее финансовое положение».
В ГК «Чистый город» уточнили, что их полигоны и сортировочные комплексы находятся в Светлом Яру, Волжском, Урюпинске и Камышине, но время работы на данный момент сократили только два объекта, которые расположены в Светлом Яру и Волжском.
Напомним, что информагентство еще в 2022 году сообщало о долгах «Ситиматик-Волгоград» перед компаниями, которые эксплуатируют в регионе объекты обработки и захоронения ТКО в Волгоградской области. Тогда эти компании обращались к губернатору и в прокуратуру Волгоградской области. Надзорное ведомство провело проверку и установило, что задолженность регионального оператора ООО «Ситиматик-Волгоград» перед Операторами по состоянию на 01.10.2022 составила 316 325 487, 90 руб., в том числе просроченная - 257 928 938, 36 руб., что превышает 1/12 часть необходимой валовой выручки, которая на 2022 год установлена в размере 3 090 209, 63 тыс. руб. Тогда региональный оператор объяснил свою задолженность перед другими участниками рынка низкими тарифами на оказываемые им услуги. В ноябре прошлого года из-за долгов на имущество регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Ситиматик-Волгоград» был наложен арест. Однако, как выясняется, даже такие меры не повлияли на решение проблемы, которая сейчас еще больше обострилась.
– За последний год ситуация только усугубилась - задолженность увеличилась почти в два раза – до 500 миллионов рублей. Нами подготовлены письма в контрольно-надзорные органы о сложившейся ситуации, – сообщила представитель пресс-службы ГК «Чистый город». – В составе единого тарифа на услугу регионального оператора учтены затраты на услуги операторов по обработке и захоронению ТКО. «Ситиматик-Волгоград» квитанции населению выставляет и получает плату. Но до операторов объектов эти суммы не доходят.
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