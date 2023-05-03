Мало денег. «Ситиматик-Волгоград» недоволен тарифной политикой в регионе

Экология 03.05.2023 18:25
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03.05.2023 18:25
Региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области «Ситиматик-Волгоград» пытаясь объяснить, почему накопил гигантские долги перед полигонами и сортировочными комплексами, в итоге переложил всю ответственность за свои неплатежи на региональный комитет тарифного регулирования.
- Действующая в регионе тарифная политика ведет к тому, что у ООО «Ситиматик-Волгоград» неизбежно формируется задолженность, в частности перед компаниями, работающими в сфере захоронения отходов и мусоросортировки. Обращаем внимание, что тариф на услуги, которые оказывает «Ситиматик-Волгоград» как региональный оператор, ежегодно снижается – в 2022 году он уменьшился на 6,5 % по сравнению с 2021 годом, – говорится в письме, которое поступило 3 мая в редакцию ИА «Высота 102» в ответ на статью под заголовком: «С больной головы на здоровую. «Ситиматик-Волгоград» скрыл истинные причины мусорного коллапса».
Напомним, что несколько дней назад «Ситиматик-Волгоград» обвинил оператора ГК «Чистый город», который управляет несколькими полигонами и сортировочными комплексами в регионе, в том, что его объекты в одностороннем порядке сократили время приема отходов ТКО до 6 часов в день и установлении нового графика приема отходов — с 08:00 до 15:00. Также представители регионального оператора обвинили Группу компаний в монополизации рынка, при этом умолчали об истинных причинах сложившейся ситуации. В ГК «Чистый город» в свою очередь пояснили, что на сегодняшний день «Ситиматик-Волгоград» задолжал перед входящими в Группу компаний операторами за сортировку и размещение отходов на полигонах огромную сумму – около 500 миллионов рублей. Задолженность регоператора, как утверждают в «Чистом городе», стала основной причиной сокращения рабочего дня на указанных объектах.
В своем комментарии «Ситиматик-Волгоград» признал, что задолженность есть, но ее размер, указанный в редакционной статье, назвал некорректной. При этом уточнять свою сумму долга регоператор почему-то не стал.
Отметим, что «Ситиматик-Волгоград» и ранее объяснял свои неплатежи низкими тарифами, которые установлены в регионе на услуги по обращению с ТКО. В компании сетуют, что тарифы за их услуги остаются низкими, тогда как тарифы на услуги операторов по обработке и захоронению ТКО Группы компаний «Чистый город» ежегодно растут.
Как указывает «Ситиматик-Волгоград», тарифы операторов по обработке и захоронению, которые заложены внутри тарифа регионального оператора, относительно первого полугодия 2022 года выросли на 47-105 %. Такая тарифная политика, сообщает регоператор, рассматривалась ФАС России. В итоге тариф на 2023 год поняли, но «Ситиматик-Волгоград» этого все равно оказалось недостаточно.
– В 2023 году установлен предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 9 % выше размера тарифа установленного органом тарифного регулирования на 2022 год, то есть в пределах установленного индекса изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Но КТР Волгоградской области признал, но не включил в тариф 200 млн. рублей расходов регоператора (так называемое «Сглаживание»), что составляет ориентировочно 3,5 месяца оплаты услуг всех операторов по обработке и захоронению, – поясняет регоператор. – При этом, недоплаты потребителей за услугу регионального оператора составляют порядка 10%, кроме того, 10% доходов в тарифе не обеспеченные тарифной выручкой. Полученные не в полном объеме доходы, региональный оператор направляет на оплаты услуг операторов по обработке, захоронению и транспортированию, распределяя их между операторами равными долями, не отдавая предпочтения никому, так как вывоз, утилизация и обработка ТКО являются главными задачами регионального оператора.
В «Ситиматик-Волгоград» отмечают, что доходная часть компании формируется исключительно исходя из установленного тарифа.
– Компания осуществляет платежи всем операторам исходя из реальной собираемости. Все спорные ситуации разрешаются в правовом поле в ходе судебного рассмотрения – согласно установленной законом процедуре, – заявляет региональный оператор по обращению с ТКО.
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