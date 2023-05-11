Задолжавший миллионы «Ситиматик-Волгоград» из-за тысячи рублей грозит засудить кредитора до потери репутации
Общество 11.05.2023 20:33
0
11.05.2023 20:33
Региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области «Ситиматик-Волгоград», задолжавший сотни миллионов рублей мусорным полигонам и сортировочным комплексам, не стесняется грозить кредиторам судом и арестом счетов за неуплату 1 тысячи рублей.
В распоряжении редакции V102.RU оказалось претензионное письмо, которое мусорный регоператор направил ООО «Индустрия чистоты». В нем ООО «Ситиматик-Волгоград» требует с оператора сортировочного комплекса в Волжском в 10-дневный срок погасить долг в сумме 1149, 72 руб. В противном случае региональный оператор обещает обратиться в Арбитражный суд Волгоградской области и засудить до потери репутации.
– В дальнейшем, в случае принудительного взыскания по решению суда, в рамках исполнительного производства в отношении принадлежащего Вам движимого и недвижимого имущества, а также на расчетные счета будет наложен арест, дополнительно судебный пристав - исполнитель произведет взыскание исполнительского сбора в размере 7% от подлежащей взысканию суммы. Все это неизбежно отразиться на репутации Вашей организации, - описывает нерадостные перспективы должника «Ситиматик-Волгоград».
В этой ситуации примечательно то, что «Ситиматик-Волгоград» сам является должником, так как задолжал ООО «Индустрия чистоты» просто космическую сумму - 113,3 миллиона, из которых 94,7 миллиона рублей - просроченная задолженность. Однако это обстоятельство, судя по всему, авторов письма нисколько не смущает.
Напомним, что долги, которые региональный оператор не торопится погашать, стали причиной сокращения рабочего дня на мусоросортировочных комплексах в Светлом Яру и Волжском.
Как заявляют операторы полигонов и сортировочных комплексов в Волгоградской области, в общей сложности «Ситиматик-Волгоград» задолжал им гигантскую сумму - около 500 миллионов рублей. Какой удар по репутации может нанести такая задолженность - непонятно, учитывая, что проблема не решается с прошлого года, а только усугубляется.
Сам «Ситиматик-Волгоград» объясняет свои неплатежи низкими тарифами, которые установлены в регионе на услуги по обращению с ТКО. Регоператор уже неоднократно выражал недовольство проводимой властями тарифной политикой, хотя повышение тарифа на вывоз мусора в 2023 году составило 9%. Озвученную операторами задолженность в полмиллиарда рублей в «Ситиматик-Волгоград» называют некорректной, но размер своего долга не раскрывают.
Читайте по теме:
Вода поднялась у четырех станиц и хуторов Волгоградской области11.05.2023 22:01
Общество 11.05.2023 22:01
Губернатор Санкт-Петербурга прибыл с двухдневным визитом в Волгоград11.05.2023 20:47
Общество 11.05.2023 20:47
Волгоградцы 11 мая сняли на видео бесконечную пробку на Волжской ГЭС11.05.2023 19:04
Общество 11.05.2023 19:04
Новые фонтаны на набережной Волгограда дали течь: видео11.05.2023 18:02
Общество 11.05.2023 18:02
В Волгограде 10 участникам СВО вручили государственные награды11.05.2023 17:25
Общество 11.05.2023 17:25
Улицу Рабоче-Крестьянскую в Волгограде сузят до двух полос до 13 мая11.05.2023 16:55
Общество 11.05.2023 16:55
Депутаты Волгоградской облдумы поддержат новый закон о бездомных собаках11.05.2023 15:47
Общество 11.05.2023 15:47
Мигель и Лиза Арзамасова могут приехать в Волгоград на фестиваль #ТриЧетыре11.05.2023 15:47
Общество 11.05.2023 15:47
Волгоградская гордума на 800 рублей проиндексировала пособия на погребение11.05.2023 14:02
Общество 11.05.2023 14:02
Многодетный боец «Бессмертного Сталинграда» Алексей Моисеенко погиб на СВО11.05.2023 13:57
Общество 11.05.2023 13:57
Волгоградский молодежный фестиваль пройдет 23 и 24 июня11.05.2023 13:55
Общество 11.05.2023 13:55
На шлюзах Волжской ГЭС ввели реверсивное движение11.05.2023 11:18
Общество 11.05.2023 11:18
Каждый пятый житель ЮФО готов открыть вклад в юанях11.05.2023 10:31
Общество 11.05.2023 10:31
График отключения горячей воды в мае в Волгограде опубликовали концессии11.05.2023 09:43
Общество 11.05.2023 09:43
Биолог призвал волгоградцев не бояться змей10.05.2023 21:44
Общество 10.05.2023 21:44