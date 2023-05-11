







Региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области «Ситиматик-Волгоград», задолжавший сотни миллионов рублей мусорным полигонам и сортировочным комплексам, не стесняется грозить кредиторам судом и арестом счетов за неуплату 1 тысячи рублей.

В распоряжении редакции V102.RU оказалось претензионное письмо, которое мусорный регоператор направил ООО «Индустрия чистоты». В нем ООО «Ситиматик-Волгоград» требует с оператора сортировочного комплекса в Волжском в 10-дневный срок погасить долг в сумме 1149, 72 руб. В противном случае региональный оператор обещает обратиться в Арбитражный суд Волгоградской области и засудить до потери репутации.













– В дальнейшем, в случае принудительного взыскания по решению суда, в рамках исполнительного производства в отношении принадлежащего Вам движимого и недвижимого имущества, а также на расчетные счета будет наложен арест, дополнительно судебный пристав - исполнитель произведет взыскание исполнительского сбора в размере 7% от подлежащей взысканию суммы. Все это неизбежно отразиться на репутации Вашей организации, - описывает нерадостные перспективы должника «Ситиматик-Волгоград».

В этой ситуации примечательно то, что «Ситиматик-Волгоград» сам является должником, так как задолжал ООО «Индустрия чистоты» просто космическую сумму - 113,3 миллиона, из которых 94,7 миллиона рублей - просроченная задолженность. Однако это обстоятельство, судя по всему, авторов письма нисколько не смущает.

Напомним, что долги, которые региональный оператор не торопится погашать, стали причиной сокращения рабочего дня на мусоросортировочных комплексах в Светлом Яру и Волжском.

Как заявляют операторы полигонов и сортировочных комплексов в Волгоградской области, в общей сложности «Ситиматик-Волгоград» задолжал им гигантскую сумму - около 500 миллионов рублей. Какой удар по репутации может нанести такая задолженность - непонятно, учитывая, что проблема не решается с прошлого года, а только усугубляется.

Сам «Ситиматик-Волгоград» объясняет свои неплатежи низкими тарифами, которые установлены в регионе на услуги по обращению с ТКО. Регоператор уже неоднократно выражал недовольство проводимой властями тарифной политикой, хотя повышение тарифа на вывоз мусора в 2023 году составило 9% . Озвученную операторами задолженность в полмиллиарда рублей в «Ситиматик-Волгоград» называют некорректной, но размер своего долга не раскрывают.

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