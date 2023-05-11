



Перед судом в Волгограде предстанет индивидуальный предприниматель Инна Адельшина по обвинению в крупном мошенничестве с установкой памятников, передает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура Краснооктябрьского района утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летней женщины, которой инкриминируется ч.3 ст. 159 УК РФ. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемая с сентября 2021-го по июль 2022 года заключала с гражданами договоры на оказание услуг по изготовлению и установке надгробных памятников и благоустройству мест захоронения. Однако фактическим производством надгробий женщина не занималась.

– Для создания видимости добросовестности предпринимательской деятельности первым клиентам обвиняемая поставляла надгробия, приобретенные на одной из производственных баз. В дальнейшем, заключив с гражданами, договоры на поставку надгробных памятников и оказание иных ритуальных услуг, предприниматель после получения предоплаты, своих обязательств не выполнила. Таким способом 18 потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму порядка 750 тысяч рублей, – сообщила Черединина.

Расследование уголовного дела проводилось СО-2 СУ УМВД России по г. Волгограду. Вину обвиняемая не признала.





Как ранее сообщало информагентство, уголовное дело в отношении предпринимательницы было возбуждено в октябре 2022 года после того, как на нее стали активно жаловаться ее клиенты. Они обвинили в обмане индивидуального предпринимателя Инну Адельшину, которая вела свой бизнес в павильоне у рынка «Северный» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Предпринимательница брала с заказчиков предоплату, но свои обязательства не исполняла.

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