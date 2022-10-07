МВД в Волгограде заподозрило мошенничество в работе ритуальной фирмы









Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после публикации ИА «Высота 102» об обмане людей при оказании услуг по изготовлению и установке памятников.

- Краснооктябрьским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину), - сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В рамках уголовного дела, которое возбуждено по факту преступления, проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, в том числе с участием пострадавших людей.

Известно, что уголовное дело возбуждено 5 октября текущего года.

Напомним, волгоградцы обвинили в обмане индивидуального предпринимателя Инну Адельшину, которая ведет свой бизнес в павильоне у рынка «Северный» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Люди утверждают, что женщина набрала заказов, взяла предоплату, но свои обязательства не исполнила. Предпринимательница обещала установить надгробия за два-три месяца, но все сроки нарушила. Многие ждут памятников по полгода и даже более.

Обманутые люди обращались в полицию, но ранее в возбуждении уголовного дела им отказывали. Инициативная группа написала жалобу прокурору Волгоградской области и обратилось за помощью в СМИ.

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