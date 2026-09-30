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Происшествия

Урожай подсолнечника украли с поля фермера в Волгоградской области

Происшествия 30.09.2026 16:58
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30.09.2026 16:58


В Волгоградской области с поля фермера в Новониколаевском районе похитили урожай подсолнечника в количестве 7 тонн. Полицейские установили, что к преступлению причастны местный предприниматель и тракторист, которые действовали сообща.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, пропажу урожая 43-летняя глава КФХ обнаружила 12 сентября текущего года. Женщина сообщила полиции, что с принадлежащего ей поля неизвестными было похищено свыше 7 тонн подсолнечника на сумму более 115 тысяч рублей. Стражи порядка вскоре выяснили, что семена этой сельхозкультуры собрали 38-летний индивидуальный предприниматель из Новониколаевского района совместно с 31-летним трактористом. 


Полицейским подозреваемые сообщили, что собрали урожай, так как якобы были уверены в том, что поле не имеет владельца. Однако такое оправдание не снимает с них ответственности за содеянное. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. 

Часть продукции они уже успели реализовать. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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