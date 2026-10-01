На юге Волгограда трое пострадали в ДТП с машиной «Медпомощи»

Стали известны подробности аварии с автомобилем «Медпомощи», которая произошла накануне, 30 сентября, в Красноармейском районе Волгограда. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в четвертом часу дня на улице Фролова столкнулись микроавтобус «Соболь» с надписью на борту «Медпомощь» и автомобиль «Ford Focus». В результате микроавтобус перевернулся, а иномарку отбросило на забор частного домовладения.