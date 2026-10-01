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Происшествия

На юге Волгограда трое пострадали в ДТП с машиной «Медпомощи»

Происшествия 01.10.2026 11:23
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01.10.2026 11:23


Стали известны подробности аварии с автомобилем «Медпомощи», которая произошла накануне, 30 сентября, в Красноармейском районе Волгограда. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в четвертом часу дня на улице Фролова столкнулись микроавтобус «Соболь» с надписью на борту «Медпомощь» и автомобиль «Ford Focus». В результате микроавтобус перевернулся, а иномарку отбросило на забор частного домовладения. 

В результате аварии пострадали трое – водители автомобилей и пассажирка легковушки. Они госпитализированы. 

Ранее сообщалось, что пострадавших из микроавтобуса удалось извлечь с помощью спасателей. 

Фото Волгоград.Красноармейский t.me

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