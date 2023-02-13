Волгоградцу сожгли глаза за замечание в торговом центре «Киндер Молл»

В Ворошиловском районе Волгограда накануне 25-летнему мужчине распылили в лицо перцовый баллончик из-за замечания. Инцидент со слов очевидцев, произошел в торговом центре «Киндер Молл».

— Трое пытались вскрыть кофейный аппарат в «Киндер Молле». Человек сделал им замечание, за что ему в лицо распылили перцовый баллончик, сожгли роговицу правого глаза, — рассказал в соцсетях очевидец нападения.

Свидетель происшествия уточнил, что пострадавший — сотрудник правоохранительных органов, а все действия нападавших были записаны на камеру видеонаблюдения.

Собственный источник в экстренных службах пояснил, что в больницу № 1 накануне поступил 25-летний нигде не работающий мужчина с диагнозом «химический ожог коньюктивы обоих глаз первой степени».

— Молодой человек рассказал, что 12 февраля он находился на Рабоче-Крестьянской, 9. Там у него произошел конфликт с неизвестными ему ранее людьми, в ходе которого ему распылили в лицо «перцовку», — добавил источник.

В ГУ МВД России по Волгоградской области на запрос журналистов ИА «Высота 102» сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Читайте также:

Массовая драка подростков на севере Волгограда попала на видео