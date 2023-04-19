Жители Петров Вала Волгоградской области после недавнего конфликта на ж/д вокзале с цыганами опасаются новой волны агрессии от последних. Как рассказали читатели ИА «Высота 102» 19 апреля, вечерами в небольшом городе Камышинского района опасаются выходить на улицу женщины и дети, а в местных мессенджерах распространяются видео с цыганскими сходками.





О массовой потасовке, в ходе которой был поврежден легковой автомобиль, ИА «Высота 102» сообщало в минувший понедельник. На кадрах разошедшегося по пабликам видео несколько молодых людей крушат легковушку: один бьет по капоту чем-то вроде лопаты, второй прыгает на крыше, пока остальные за этим наблюдают.

Как сообщали ранее местные жители, на место происшествия выезжали полицейские. В ГУ МВД России по Волгоградской области в свою очередь поясняли, что в городе Петров Вал произошел конфликт между двумя группами людей на бытовой почве. Однако же открытых претензий никто ни к кому не выражал и заявлений в отдел полиции не поступало.

Впрочем, как считают жители Петров Вала, конфликт не закончился ночной потасовкой и, возможно, сегодня набирает обороты. Один из читателей информагентства согласился на условиях анонимности рассказать подробности стычки.

— Конфликт разгорелся между русским парнем и цыганами около вокзала в Петров Вале. В какой-то момент между ними сначала вспыхнул словесный конфликт, в ходе которого наш молодой, лет 20, крановщик, в ходе спора отвесил своему оппоненту пощечину. После этого все и закрутилось.

По словам собеседника ИА «Высота 102», в тот же вечер на вокзал съехалось около 40 цыган.

— Парня этого избили, раскурочили автомобиль. Priora у него белого цвета, только покрасил, — поделился читатель «Высоты 102». — Цыгане скоро здесь всех вытеснят. Они приезжают сюда со всех районов. За маткапитал покупают жилье, нигде не работают, обворовывают пенсионеров.

Причину конфликта житель Камышинского района назвать затруднился. В соцсетях при этом обсуждают несколько версий ночной потасовки. По одной из них, цыгане слишком громко слушали музыку, им сделали замечание, после чего началась драка. По другой молодой человек заступился за девушку, что спровоцировало агрессию со стороны цыган.

На следующий день, как уточнил житель Петров Вала, состоялась еще одна встреча между русскими и цыганами около ж/д переезда в Камышинском районе.

— Вчера встретились на железнодорожном переезде, как из Котово выезжать, ближе к Петров Валу, там слева еще заправка стоит. Приехали цыгане из ближайших населенных пунктов — из Котово, из Камышина. Больше 200 человек собралось. Цыганам поставили ультиматум — выселяться в течение 72 часов.

Наш собеседник также сообщил, что жители Петров Вала теперь опасаются за себя и своих родственников.

— Пошли уже такие разговоры, что цыгане так просто отсюда не уедут, советуют в ближайшую неделю всем женщинам и детям сидеть дома и не выходить на улицу без сопровождения рано утром и после шести вечера, — говорит мужчина.

По не подтвержденной официально информации от жителей Петров Вала, сегодня из городка уже съехали первые цыганские семьи. В населенном пункте как никогда много машин полиции.

— Выселяются, похоже, не только из Петров Вала, но и из Котово. Машины, груженные вещами, собираются у продуктового магазина «Весна» по улице Мира в Котово. Автомобили полные шмотья, куча детей. Короче, побежали, — сообщают местные жители.

Заместитель главы администрации городского поселения Петров Вал Николай Стрелкин в телефонном разговоре с журналистом ИА «Высота 102» подтвердил факт конфликта на ж/д вокзале, но заверил, что на его территории «все спокойно».

— В Петров Вале никаких волнений нет. Все находится под контролем. Конфликт на вокзале в вечернее время имел место быть, но он носит бытовой характер. Подробностей сообщить не могу, этим занималась полиция. Подобный случай здесь редкость. Живем тихо-мирно, — пояснил чиновник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области на сегодняшний запрос журналистов ответили, что полиция продолжает проверку по поводу инцидента с машиной.

— Ситуация на контроле, — заверили в ГУ МВД.

Фото: социальные сети

