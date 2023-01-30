Массовая драка подростков на севере Волгограда попала на видео















В Волгограде очевидцы сообщают о массовой драке несовершеннолетних в Тракторозаводском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», видеозапись потасовки опубликовал Telegram-канал «XY Волгоград».

По предварительным данным, массовая драка, в которой приняли участие порядка 20 подростков, произошла накануне вечером во дворе дома №10 по ул. Николая Отрады. Сообщается, что с места происшествия скорая помощь увезла двоих несовершеннолетних в больницу.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, 29 января в отдел полиции по Тракторозаводскому району поступили заявления от двух женщин, которые просили привлечь к уголовной ответственности неизвестных, которые причинили телесные повреждения их 15-летним сыновьям у дома №10 по ул. Николая Отрады. - По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в главке.

В комитете здравоохранения сообщили, что на место происшествия выезжали две бригады скорой помощи. Один 15-летний подросток отказался от госпитализации. Второго 15-летнего пострадавшего доставили в больницу имени Фишера в Волжском. Несовершеннолетнего осмотрели и обследовали, оказали всю необходимую помощь. Он направлен на амбулаторное лечение.

Видео: «XY Волгоград» / t.me



