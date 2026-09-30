На юге Волгограда перевернулась «Медпомощь»

Серьезная авария произошла сегодня, 30 сентября, в Красноармейском районе Волгограда. На пересечении улиц Минская и Фролова перевернулся микроавтобус с надписью «Медпомощь». На месте работают правоохранители и спасатели, которые пытаются достать заблокированных в салоне ГАЗели людей.
По свидетельству очевидцев, микроавтобус столкнулся на перекрестке с легковым автомобилем, который вылетел с дороги и едва не протаранил забор частного дома.
В ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили, что авария действительно имела место быть.- По предварительным данным, в ДТП трое пострадавших. На месте работают экипажи ДПС. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - отметили в правоохранительном органе.
Фото: Волгоград.Красноармейский / t.me